Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде рассказала, как попала на флот

«По окончании Балтийского федерального университета по специальности „Лечебное дело“ мы вместе с подругой-одногруппницей искали работу и случайно узнали о вакансии на флоте, решили попробовать. Нас взяли с огромной радостью, так как медики были нужны. <… > Никуда не собираюсь переводиться, мне очень нравится служить именно здесь, где я служу», — заявила Кальчинская.

Собеседница агентства служит России уже четыре года. Она продолжила семейную династию — ее отец и оба деда были военными.

На потерявшую туфлю во время парада Победы, но сохранившую хладнокровие Кальчинскую обратил внимание командующий Балтийским флотом Александр Носатов.

На следующий день после праздника девушка получила перед строем мичманов и офицеров памятную медаль, грамоту и цветы.