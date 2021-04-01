Потерявшая руку Маргарита Грачева сообщила о беременности

Семья жительницы подмосковного Серпухова Маргариты Грачевой ждет пополнения, а сама она станет мамой в третий раз. Об этом она объявила на своей странице в Instagram.

Источник фото: Instagram.com/margoritka1211

Накануне она предложила подписчикам своеобразную викторину. Она представила три факта, из которых нужно было определить один ложный.

Факты были следующие: день рождения у мужа 1 апреля, в программе «Близкие люди» появится новый ведущий, Маргарита ждет ребенка. Сегодня девушка огласила ответы.

«Можете поздравить Максима, у него действительно сегодня день рождения. Факт про нового ведущего — вымысел. Ну и на десерт, остается новость про беременность. Она настоящая», — написала Маргарита и попросила всех своих подписчиков порадоваться за нее.

Замуж во второй раз Маргарита Грачева вышла в сентябре 2020 года. Сама она рассказывала, что жених выбрал правильную тактику и не торопил события. Сначала он стал для нее просто другом, чтобы она к нему привыкла. После его приняли двое сыновей Маргариты от первого брака. По ее словам, избранник спокойно ждал ее решения и ничего от нее не требовал.

Бывший муж в декабре 2017 года в порыве ревности вывез ее в лес, где пытал, требуя признаться в измене. Ничего не добившись он топором отрубил девушке кисти рук. Осознав, что он сделал, он привез раненную Маргариту в больницу и сдался полиции.

Врачи смогли спасти только одну руку, а вместо второй у девушки теперь бионический протез. Покалечившего Маргариту супруга-тирана суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима.