Потерявшая руку Маргарита Грачева впервые снялась без протеза

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которая лишилась руки из-за ревности бывшего мужа, решилась на необычную фотосессию. Девушка впервые предстала перед камерой без протеза.

Снимки Грачева опубликовала в Instagram, признавшись, что давно хотела попробовать сняться в таком образе.

«Я давно хотела сделать ЭТО… Но никак не решалась… Для меня это первая фотосессия без протеза», — написала Маргарита.

Раньше на публике она без механической руки не появлялась, пропустив в том числе и выпускной брата — протез тогда сломался.

«Отчасти мне не нравится восприятие людей меня с железной рукой и без», — добавила Грачева. По словам девушки, во взглядах многих читается только жалость, когда она «с культей». Если же на Маргарите протез, то люди смотрят на нее как на супергероя.

Фотосессия стала для Грачевой возможностью показать, насколько в человеке важны внутренние ценности, взгляды и личность. Съемка, призналась она, помогла «перебороть свой барьер».

«Может быть, показав себя здесь без протеза, в скором будущем я смогу сходить за хлебом в футболке с коротким рукавом», — заключила Маргарита.

В декабре 2017 года муж Грачевой отвез ее в лес и отрубил кисти в приступе ревности. Одну руку врачи спасли, вместо второй у девушки теперь протез. Спустя три года после трагедии Маргарита снова решила выйти замуж и рассказала, кто ее избранник.