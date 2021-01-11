Потерявшая руку Маргарита Грачева объяснила, почему долго не показывала себя без протеза

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которая в 2017 году потеряла руку из-за ревности бывшего мужа, выступила с признанием. Она объяснила, почему не сразу показала себя без протеза.

В студии программы «Судьба человека», уточнило РИА ФАН, девушка вспомнил об опубликованных летом 2020 года откровенных снимках. Фотографии она хотела разместить в Сети сразу после трагедии, но смелости на такой поступок Грачевой не хватило.

«Я хотела показать, что люди с протезами или без могут быть красивыми внутренне», — сказала она.

Сейчас многие, по словам Маргариты, воспринимают ее «как железного человека». Она добавила, что человеческие недостатки можно отнести к маленьким нюансам и не обращать на них внимание.

С протезом Грачева ходит уже три года. Дома девушка обходится без него — надевает, только если пришли гости. О «жизни с двумя руками» она до сих пор не забыла.

«Не могу еще преодолеть это», — призналась жительница Подмосковья.

Она добавила, что дети знают, кто совершил подобное с их мамой, и называют бывшего мужа Маргариты «плохим дядей».