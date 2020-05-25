Потерявшая мужа блогер Диденко сделала себе новую грудь. До этого она устроила «проводы старых сисек»
Екатерина отправилась в клинику и записала для поклонников в Instаgrаm видео из палаты. Она показала, как выглядит ее кровать, предметы личной гигиены, ванная комната, а также представила врача и даже сняла пару роликов сразу после операции, не отойдя от наркоза.
Видео: Екатерина Диденко/Instagram
Девушке установили импланты по 325 миллилитров. Она чувствует себя хорошо после операции.
Ранее Диденко неоднократно эпатировала публику странными или провокационными постами и заявлениями в соцсетях. Она выкладывала полуобнаженные фото с грустными подписями о том, что не может жить без погибшего мужа. Также в одном из сторис предложила ответить подписчикам, почему она в данный момент счастлива — в одном из вариантов был ответ «провела ночь с новым мужчиной».
Пользователи обвиняли ее в лицемерии, однако блогер заявляла, что «каждый переживает горе по-своему».