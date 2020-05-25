Потерявшая мужа блогер Диденко сделала себе новую грудь. До этого она устроила «проводы старых сисек»

Блогер Екатерина Диденко, чей муж погиб в банной вечеринке с сухим льдом несколько месяцев назад, увеличила себе грудь. Перед тем как отправиться в клинику, она устроила вечеринку — «проводы старых сисек».

Екатерина отправилась в клинику и записала для поклонников в Instаgrаm видео из палаты. Она показала, как выглядит ее кровать, предметы личной гигиены, ванная комната, а также представила врача и даже сняла пару роликов сразу после операции, не отойдя от наркоза.

Видео: Екатерина Диденко/Instagram

Девушке установили импланты по 325 миллилитров. Она чувствует себя хорошо после операции.

Ранее Диденко неоднократно эпатировала публику странными или провокационными постами и заявлениями в соцсетях. Она выкладывала полуобнаженные фото с грустными подписями о том, что не может жить без погибшего мужа. Также в одном из сторис предложила ответить подписчикам, почему она в данный момент счастлива — в одном из вариантов был ответ «провела ночь с новым мужчиной».

Пользователи обвиняли ее в лицемерии, однако блогер заявляла, что «каждый переживает горе по-своему».