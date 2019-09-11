  • «Потерять такую легенду мы не можем». Спортивный мир замер в ожидании Шумахера

    11 сентября 2019, 14:56

    Алексей Сахаров, Екатерина Андронова

    Знаменитый автогонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание. Он был в коме последние шесть лет. За это время у него подрос сын, который уже успел выиграть на «Формуле-2». Новость, что Шумахер-старший пошел на поправку, обрадовала спортивный мир. В беседе в «360» великому гонщику пожелал скорейшего выздоровления его российский коллега.
    «Потерять такую легенду мы не можем». Спортивный мир замер в ожидании Шумахера

    «Эта новость для всех очень утешительная, потому что потерять такую легенду, как Шумахера, мы не можем. И так много пилотов уже ушло из жизни за последние пять лет. Поэтому я очень рад, что он вышел из комы и будет смотреть на карьеру своего сына, который сейчас выступает в „Формуле“, и радоваться жизни», — поделился с «360» российский автогонщик, вице-чемпион «Формулы-2» Артем Маркелов.

    СМИ: Михаэль Шумахер пришел в сознание после шестилетней комы

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    Шумахер-старший получил серьезную травму в 2013 году, катаясь на лыжах. Знаменитый автогонщик впал в кому и был госпитализирован. Все это время швейцарские медики поддерживали в нем жизнь, надеясь только на чудо. Когда стало очевидно, что состояние гонщика медленно, но неуклонно улучшается, его в обстановке строжайшей секретности перевезли в Европейский госпиталь имени Жоржа Помпиду в Париже.

    Сейчас Шумахер лежит в отделении сердечно-сосудистой хирургии. Он в сознании.

    Его сын Мик Шумахер в начале августа выступил на второй гонке восьмого этапа молодежной серии. Двадцатилетний Мик выиграл на «Формуле-2». Победа стала дебютной в его карьере. Теперь Шумахер-старший сможет лично наблюдать за успехами своего наследника и, вероятно, гордиться сыном.