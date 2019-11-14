Кузнецова обратила внимание на тот факт, что при входе в учебное заведение не был установлен металлодетектор. Кроме того, вопросы у омбудсмена вызвало и бездействие охранника.

«Чуть больше года прошло с трагедии в Керченском колледже, но этого хватило, чтобы потерять бдительность, и не хватило для принятия мер, гарантирующих недопущение подобных трагедий. <…> Уверена, трагедию можно было предотвратить», — сказала уполномоченный по правам ребенка.

По ее словам, сегодня неблагополучие детей «измеряется не успехами в учебе и достатком в семье». Кузнецова подчеркнула, что у стрелка были только положительные характеристики. Мальчика все знали как скромного и воспитанного ребенка, который «хорошо учился, никогда не имел нареканий». Его родители охотно контактировали с педагогами, а семья — благополучная.

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Кузнецова добавила, что главное сейчас — оказать всю возможную помощь пострадавшим. В ближайшее время их навестит региональный омбудсмен.

«Они прооперированы, двое находятся в тяжелом состоянии, один — в удовлетворительном», — пояснила уполномоченный.

Специалисты аппарата уполномоченного составили в конце 2017 года дорожную карту, где описан комплекс мер по профилактике ЧП в учебных заведениях. Поддержку, с сожалением заметила Кузнецова, нашли не все предложения.

После стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ возбудили два уголовных дела — об убийстве и халатности. Жертвами случившегося стали двое, в том числе сам нападавший, который покончил с собой. Трое пострадали.