Общество 20 декабря 2022, 17:06 Потери покинувших Россию зарубежных IT-компаний оценили в 700 млрд рублей Глава Минцифры Шадаев оценил убытки IТ-компаний после ухода из РФ в 700 млрд рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Потери покинувших российский рынок международных IТ-компаний составили 650-700 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая перед депутатами Госдумы в рамках «Парламентского часа».

«По нашим оценкам, потери международных IT-компаний, которые прекратили свою деятельность на территории страны, только в 2022 году составили 650-700 миллиардов рублей», — отметил глава ведомства.

Реклама

Он обратил внимание, что компании сами приняли решение и покинули рынок, предполагая возможные убытки. По словам министра, Россия будет работать в области компьютерных технологий со странами, которые хотят развивать совместные проекты на основе честного партнерства. В их числе Латинская Америка, Ближний Восток и Азия.

Реклама

Ранее глава Минцифры счел преждевременным запрет на «удаленку» для уехавших программистов. На рассмотрение Госдумы собираются внести законопроект об ограничении в доступе к дистанционной работе для покинувших Россию специалистов.