Общество 27 ноября 2023, 09:13 Потепление в первой половине дня пообещали москвичам 27 ноября Временное потепление продержится в Москве до полудня 27 ноября Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня в Москве в первой половине дня столбики термометров поднимутся до плюс одного градуса, местами пройдет мокрый снег, а также возможны ледяные дожди. Вечером ситуация стабилизируется и образуется гололедица, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха -1... +1 градус, в Подмосковье — -3 .. +2. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый», — написал синоптик.

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Также, по его словам, атмосферное давление снизится и составит 725 миллиметров ртутного столба, к вечеру ситуация стабилизируется. Во вторник, 28 ноября, в столице выпадет снег. Температура воздуха опустится до -3...-5.

Это не первый снегопад в Москве за последние дни. Например, только за минувшие сутки в столице выпало 35% месячной нормы осадков, больше всего на юге города, отметил синоптик Евгений Тишковец.