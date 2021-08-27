Потепление с небольшими дождями придет в Петербург

В пятницу, 27 августа, в Петербурге температура воздуха прогреется до 18-20 градусов со знаком плюс. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, написало ИА Nation News.

Синоптик отметил, что в городе в этот день ожидается юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Регион по-прежнему останется на периферии циклонического вихря.

Горожан ожидает облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшие осадки в виде дождей. Атмосферное давление продолжит расти и составит 767 миллиметров ртутного столба.