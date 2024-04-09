Общество 09 апреля 2024, 15:16 Потепление придет в Удмуртию с 9 апреля

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Теплая погода ожидает жителей республики Удмуртии с этого вторника, 9 апреля. Столбики термометров поднимутся до +14 градусов, сообщила руководитель группы метеопрогнозов Гидрометцентра Удмуртии Дарья Зеленцова сайту udm-info.ru.

По прогнозам синоптика, повышение температуры будет связано с поступлением более теплой воздушной массы с южных регионов. Однако теплая погода задержится в республике ненадолго, сообщил RT.

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Зеленцова отметила, что уже с пятницы над Удмуртией пройдет фронтальный раздел, из-за чего по всему региону пройдут дожди.