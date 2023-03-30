Общество 30 марта 2023, 18:20 Потепление придет в Тулу 31 марта

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Теплая погода ожидает жителей города Тулы уже в предстоящую пятницу. Об этом сообщила «Тульская служба новостей» со ссылкой на портал Gismeteo.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров к концу дня 31 марта поднимутся до +8 градусов, утром температура воздуха составит +1 градус с порывами северо-западного ветра до 10 метров в секунду.

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Отмечается, что ультрафиолетовый индекс будет высоким после полудня.