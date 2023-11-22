Общество 22 ноября 2023, 15:01 Потепление придет в Петербург 23 ноября

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Небольшое потепление ожидает жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области завтра, 23 ноября. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов, сообщил сайт Piter.TV.

По его прогнозам, потепление придет в четверг после прохождения атмосферного фронта. Температура воздуха в этот день будет отрицательной, а максимальных значений до нуля градусов достигнет вечером.

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Колесов отметил, что уже в пятницу, 24 ноября, в области снова установится более морозная погода с небольшим снегом.