15 января 2024, 12:47
Потепление придет в Пермский край на выходных
Небольшое потепление ожидает жителей Пермского края на предстоящих выходных, с 20 по 21 января. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные сервиса «Метеоролог и я».
По прогнозам синоптиков, столбики термометров в эти дни поднимутся до -6 градусов. В выходные ожидается ветреная погода, поэтому ощущаемая температура воздуха окажется ниже на 5-10 градусов.
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Отмечается, что в выходные в регионе также пройдут снегопады.
Прогноз погоды
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