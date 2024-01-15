Общество 15 января 2024, 12:47 Потепление придет в Пермский край на выходных

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Небольшое потепление ожидает жителей Пермского края на предстоящих выходных, с 20 по 21 января. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные сервиса «Метеоролог и я».

По прогнозам синоптиков, столбики термометров в эти дни поднимутся до -6 градусов. В выходные ожидается ветреная погода, поэтому ощущаемая температура воздуха окажется ниже на 5-10 градусов.

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Отмечается, что в выходные в регионе также пройдут снегопады.