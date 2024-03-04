Общество 04 марта 2024, 13:37 Потепление придет в Новосибирск в начале недели

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Небольшое потепление ожидает жителей Новосибирска в начале этой недели. Температура установится в пределах -4 градусов, сообщил «ФедералПресс».

По прогнозам синоптиков, днем 4 марта столбики термометров опустятся до −7 градусов. Во вторник, 5 марта, температура воздуха составит −5 градусов. В среду днем потеплеет до −3 градусов.

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Отмечается, что в начале недели также ожидаются снегопады. Кроме того, прогнозируется юго-западный ветер.