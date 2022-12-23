23 декабря 2022, 19:09
Потепление придет в Новосибирск на выходных
Потепление, сопровождающееся сильным ветром, ожидает жителей Новосибирска в ближайшие выходные. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные синоптиков Западно-Сибирского УГМС.
По прогнозам гидрометцентра, столбик термометра в субботу днем поднимется до -9 градусов. В воскресенье ожидается еще большее потепление, температура днем составит -5 градусов.
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Однако с потеплением придет и сильный ветер, местами порывами до 17 метров в секунду.
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