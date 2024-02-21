Общество 21 февраля 2024, 19:05 Потепление придет в Москву в конце недели

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Теплая погода ожидает жителей Москвы ближе к концу этой недели. Морозы отступят со среды, 21 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передала «Вечерняя Москва».

По прогнозам синоптика, 23–24 февраля воздух будет идти с севера африканского побережья, столбики термометров в эти дни поднимутся до +2 градусов. На выходных температура продолжит повышаться.

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Также в Москве ожидаются незначительные осадки, возможен мокрый снег с редкими прояснениями, отметил Вильфанд.