Общество 15 марта 2023, 16:46 Потепление придет в Курганскую область с 16 марта

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Потепление ожидает жителей Курганской области в период с 16 по 18 марта. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт областного ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха в пятницу превысит норму на 5,4 градуса и составит +8 градусов. В четверг и субботу столбики термометров могут подняться до +17 градусов.

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Отмечается, что 16 и 18 марта ожидается усиление ветра с порывами до 10 метров в секунду.

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