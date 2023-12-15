Общество 15 декабря 2023, 15:54 Потепление придет в Ижевск на выходных

Читать 360tv в

Потепление ожидает жителей Ижевска на предстоящих выходных после длительного периода холодов. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Удмуртского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до -5 градусов. На территории республики установится снежная погода, которая сохранится и в начале следующей недели.

Реклама

Отмечается, что первая половина декабря в Ижевске выдалась аномально морозной. Среднесуточная температура составляла 18 градусов и была на девять градусов ниже нормы.