15 декабря 2023, 15:54
Потепление придет в Ижевск на выходных
Потепление ожидает жителей Ижевска на предстоящих выходных после длительного периода холодов. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Удмуртского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до -5 градусов. На территории республики установится снежная погода, которая сохранится и в начале следующей недели.
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Отмечается, что первая половина декабря в Ижевске выдалась аномально морозной. Среднесуточная температура составляла 18 градусов и была на девять градусов ниже нормы.
Прогноз погоды
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