Общество 19 декабря 2023, 19:12 Потепление придет в ХМАО в конце рабочей недели

Читать 360tv в

Потепление после сильных морозов ожидает жителей Ханты-Мансийского автономного округа в предстоящую пятницу. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, 22 декабря в некоторых районах региона столбики термометров поднимутся до +3 градусов. В пятницу пройдет небольшой снег, также ожидается ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Реклама

Кроме того, метеорологи пообещали плюсовую температуру в пятницу в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Кондинском и Нефтеюганском районах.