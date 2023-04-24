Общество 24 апреля 2023, 12:26 Потепление придет в Челябинскую область на этой неделе

Читать 360tv в

Потепление с температурой воздуха до +22 градусов ожидает жителей Челябинской области на этой неделе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в понедельник на территории всего региона столбики термометров поднимутся до +20 градусов, в северных районах может пройти небольшой дождь.

Реклама

Отмечается, что теплая погода в области с дневной температурой воздуха до +22 градусов установится на протяжении всей недели.