Общество 18 мая 2023, 18:05 Потепление придет в Челябинскую область на этих выходных

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Потепление с температурой воздуха до +26 градусов ожидает жителей Челябинской области на предстоящих выходных. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу столбики термометров местами могут опуститься до -3 градусов. Уже днем 20 мая на территории области воздух прогреется до +23 градусов.

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Как сообщил RT, в воскресенье в регионе также прогнозируется теплая погода до +26 градусов.