18 мая 2023, 18:05
Потепление придет в Челябинскую область на этих выходных
Потепление с температурой воздуха до +26 градусов ожидает жителей Челябинской области на предстоящих выходных. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу столбики термометров местами могут опуститься до -3 градусов. Уже днем 20 мая на территории области воздух прогреется до +23 градусов.
Реклама
Как сообщил RT, в воскресенье в регионе также прогнозируется теплая погода до +26 градусов.
Челябинская область
Прогноз погоды
Реклама
Реклама