Общество 28 декабря 2023, 14:13 Потепление и сильный ветер придут в Ставропольский край на Новый год

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По сообщениям метеорологов, в субботу, 30 декабря, в Ставропольский край придет потепление до +12 градусов. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду. Об этом написал сайт newstracker.ru.

В воскресенье, 31 декабря, в регионе ожидается теплая погода. Воздух прогреется до +10 градусов, ночью столбики термометров покажут +2 градуса. Дождей и снегопада на Новый год не ожидается.

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Специалисты также предупреждают, что в четверг, 28 декабря, порывы ветра в крае могут достигнуть 30 метров в секунду.