Потепление и небольшие дожди пообещали москвичам 8 ноября | 360°

Общество 08 ноября 2022, 08:49 Потепление и небольшие дожди пообещали москвичам 8 ноября Синоптик Леус: 8 ноября в Москве ожидается до +6 градусов тепла и небольшие дожди РИА "Новости"

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Во вторник в Москве продолжится начавшееся потепление, но его сопроводят облачность и небольшие дожди. Прогноз погоды в столице опубликовал в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

По словам специалиста, на погоду в Москве будет оказывать влияние теплый сектор североатлантического циклона, центр которого окажется сегодня над Ленобластью.

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В столице ожидается плотная облачность, небольшие осадки и до +4...+6 градусов тепла. В Подмосковье прогнозируют до +2…+7 градусов.

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Атмосферное давление будет слабо снижаться и задержится в районе нормы - около 746 миллиметров ртутного столба. Скорость юго-западного ветра составит 4-9 метров в секунду, уточнил Леус.

В среду, 9 ноября, погода продолжит быть облачной, снова пройдут небольшие дожди, а температура воздуха прогреется до +7…+9 градусов.

При этом в большинстве российских регионов уже встретили настоящую зиму. По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, снег засыпал почти 70% территории страны.