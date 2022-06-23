Потенциальным покупателям предложат бесплатно пожить в новостройках в регионах РФ

В федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что теперь у россиян появится возможность бесплатно пожить в новостройках. В регионах застройщики выразили готовность предоставлять потенциальным покупателям свои квартиры для тест-драйва.

«Мы провели переговоры с девелоперами и часть из них готова помимо традиционных шоурумов, где можно оценить квартиру с ремонтом, согласились запустить проекты по реальному тестированию квартир», — сообщил руководитель центра новостроек компании Сергей Зайцев.

«Дни.ру» заметили, что перед покупкой квартиры даже кратковременное проживание в ней значительно эффективнее, нежели обычный осмотр. За несколько дней покупатели смогут оценить качество строительства, звукоизоляцию, а также будущих соседей и транспортную доступность.