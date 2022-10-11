Потенциал рынка переработки отходов в России оценили на полях РЭФ-2022 | 360°

Общество 11 октября 2022, 09:40 Поделиться Telegram

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Viber Потенциал рынка переработки отходов в России оценили на полях РЭФ-2022

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Рынок переработки отходов для России — новая отрасль, новая сфера. Директор Департамента по работе с государственным сектором ПАО «Сбербанк» Михаил Чачин рассказал на полях РЭФ-2022, что оценивает потенциал этой отросли с двух сторон.

«В первую очередь, это, конечно, экономическая составляющая. <…> А вторая часть привлекательна чисто социально. Руководствуясь мнением сотрудников банка, тех, кого я знаю, молодых людей, нет равнодушных в этом направлении. Поэтому мы считаем ее очень перспективной со всех точек зрения», — пояснил Чачин.

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Он также отметил, что, безусловно, это фондоемкая отрасль, в которой надо многое создавать.

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Полное интервью с Михаилом Чачиным смотрите на видео.

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