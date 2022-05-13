Потасовку школьников в Балашихе назвали просто шоу

Ученики школы № 20 городского округа Балашиха собрались на спортивной площадке, где двое мальчиков устроили потасовку. Опубликовавший видео в социальных сетях местный житель Сергей рассказал «360», что просто услышал крики детей и выглянул в окно.

«Судя по крикам, это был уже второй раунд. Полицию не вызывал, потому что не видел смысла, а после окончания они все разошлись», — отметил он.

Директор школы № 20 Наталия Галицына рассказала «360», что как таковой драки не было.

Двое шестиклассников мерялись силами и выясняли, чей вид спорта лучше.

«Это было что-то вроде шоу. Оба мальчика занимаются спортом. Один — боксом, второй — дзюдо. Решили выяснить, какой спорт лучше. Просто померяться силами. В результате они остались друзьями. Травм ни у кого нет. Ни родители, ни дети претензий не имеют», — рассказала она.

Директор подчеркнула, что местные жители, которые опубликовали видео в социальных сетях, просто раздули из мухи слона.