Общество 03 января 2024, 10:20 Потасовка за сидячие места произошла в фирменном поезде до Екатеринбурга Пассажирам продали билеты в несуществующий вагон рейса Челябинск — Екатеринбург РИА «Новости»

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Пассажирам следовавшего из Челябинска в Екатеринбург 2 января поезда «Орлан» продали билеты в вагон, которого не было. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«В итоге оказалось, что поезд на один вагон меньше, чем они продали билетов. Занимали места без привязки к конкретным местам, чуть до драки не дошло!» — рассказал один из пассажиров.

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Людям пришлось ехать в проходах стоя. Многие пассажиры потребовали вернуть деньги за несуществующие места.

В пресс-службе Свердловской пригородной компании объяснили ситуацию технической ошибкой.

«По техническим причинам в рейс пригородного поезда отправили состав с двумя вагонами вместо трех. Мы приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства», — отметили в пресс-службе.

В Челябинской области в пробку попали сразу четыре пассажирских поезда. Причиной стала поломка тепловоза на путях, задержка составила порядка двух часов.