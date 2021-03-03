Потанин: у «Норникеля» достаточно компетенций, чтобы восстановить работу рудников

3 марта президент «Норникеля» Владимир Потанин во время рабочего визита на предприятия компании в Норильском промышленном районе провел совещание по восстановительным работам на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский».

«„Норникель“ обладает достаточными компетенциями для того, чтобы справиться с этой проблемой», — уверил руководитель компании во время выступления перед СМИ, — «И те работы, которые сейчас ведутся, адекватно отвечают обстановке. Ведется локализация подтопленных участков, закладка необходимого цемента, чтобы локализовать проблему. Коллеги рассчитывают к 9 марта достигнуть переломного момента и окончательно стабилизировать ситуацию. Эта авария будет иметь материальный характер — то есть будут определенные потери для производства, но, к счастью, это не затрагивает людей, экологию и другие чувствительные для нас вопросы».

24 февраля «Норникель» объявил, что приостановил работу упомянутых рудников в связи с зафиксированным ранее поступлением естественных грунтовых вод в горной выработке рудника «Октябрьский» на горизонте –350 м. В данный момент продолжается разработка и утверждение плана по стабилизации ситуации и дальнейшему выходу на нормальные объемы производства. 9 марта состоится заседание правления «Норникеля», на котором определятся сроки полного восстановления работы рудников.

Также Владимир Потанин посетил Норильскую обогатительную фабрику, где 20 февраля произошло обрушение галереи. Президент «Норникеля» заявил, что сегодня семьям погибших и пострадавших оказывается необходимая помощь, как материальная, так и организационная, а для полного исключения повторения подобных случаев компания выводит из эксплуатации все потенциально аварийные участки. Две новые дополнительные ветки, в свою очередь, будут идти в обход того участка, который вызывал опасения. «Сейчас ведутся ремонтные работы на остановленной цепочке по вкрапленным рудам, на следующей неделе планируется остановка медной цепочки. Мы полагаем, что оборудование на этой цепочке должно быть подвергнуто форсированной модернизации, чтобы исключить какие-то инциденты в дальнейшем», — добавил Потанин.

Ранее президент «Норникеля» уже говорил, что повышение уровня промышленной безопасности является одним из приоритетов компании.

«Вопросам промышленной безопасности и охраны труда в „Норникеле“ уделяется очень серьезное внимание. В ближайшую пятилетку запланировано порядка 100 миллиардов рублей инвестиций именно в промышленную безопасность», — подчеркнул Владимир Потанин.

Кроме того, президент «Норникеля» побывал на строительной площадке «Серного проекта» — масштабной экологической программы, которую реализует компания. Работы ведутся полным ходом несмотря на то, что «ковидный» год внес свои коррективы. «Различного рода оптимизационные мероприятия позволяют говорить о том, что к концу 2022 года, как и планировалось, данный проект должен приступить к работе, а в течение 2023 года выйти на свои мощности и обеспечить улавливание серы, которое было заявлено», — отметил Владимир Потанин. — «Несмотря на объективные трудности прошлого года, мы привержены нашей экологической повестке, мы подтверждаем свои обязательства по превращению Норильска в чистый город, а „Норникеля“ — в зеленую компанию».

На реализацию «Серного проекта» компания выделит порядка 250 миллиардов рублей. Программа входит в Федеральный проект «Чистый воздух» и предполагает особый способ утилизации диоксида серы, эффективность которого на объектах Надеждинского металлургического завода составит не менее 99%.