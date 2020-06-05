Потанин: «Норникель» профинансирует ликвидацию аварии в Норильске

Глава «Норникеля» Владимир Потанин во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что компания возьмёт на себя все расходы по ликвидации последствий аварии в Норильске.

«Мы профинансируем это полностью за счёт компании, ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет. Мы вернём экологическую систему в нормальное состояние», — отметил Потанин.

Кроме того, президент «Норникеля» рассказал о том, как проходит работа по сбору разлитых нефтепродуктов: «Заготовлено специальных емкостей на 16 тысяч тонн, из них 4,5 тысячи уже поставлены и монтируются сейчас на площадке. Подготовлены складские помещения более чем на 100 тысяч тонн для сбора грунта».

По данным МЧС, сейчас разлив нефтепродуктов в Норильске локализован на реке Амбарная. Спасательная группа на месте ликвидации увеличена до 500 человек. К спасателям из МЧС, «НТЭК» и экологам присоединяются специалисты других нефтяных компаний РФ, имеющие опыт работы в подобных ситуациях, в том числе — специалисты «Газпром-Нефти» и «Транснефти».

С поверхности реки и прилегающих к ТЭЦ территорий уже собрано более 300 тонн топлива. Заменены более 24,5 тонн поверхностного грунта. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в ближайшее время скорость сбора нефтепродуктов в ближайшее время увеличится до 1500 тысяч тонн в день.

5 июня лагерь спасателей посетил глава МЧС России Евгений Зиничев, чтобы оценить текущую обстановку. «Чрезвычайная ситуация локализована ещё 1 июня, были установлены сдерживающие боны, поэтому развития она не получает», — подтвердил министр. Все экологические нормы при проведении очистительных мероприятий соблюдены, в том числе по этой причине было решено отказаться от сжигания нефтепродуктов.