США и Европа наотрез отказываются думать о том, что Украина находится под националистической идеологией и придерживается того, что запрещали и с чем боролись весь XX век, заявил в эфире «360» аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин. По его мнению, России нужно продолжать спецоперацию по денацификации, пусть и убеждать в чем-то западных партнеров крайне сложно.

«Если демилитаризация вполне объяснима и понятна, то денацификацию объяснить западному партнеру, объяснить, что мы боремся там с нацистами, практически невозможно. <…> Проблема здесь в том, как подсвечивать, доказывать те случаи, которые действительно на Украине имеют место быть с точки зрения разгула нацистской идеологии в массах», — пояснил эксперт.

Гераскин подчеркнул, что это не единичные случаи, это происходит на политическом поле, на военно-стратегическом направлении. Но как бы Россия ни пыталась всему миру показывать, что это проблема не 0,005% населения, а проблема глобальная, в ЕС и Штатах наотрез не хотят об этом думать.

«Киевский режим, конечно же, не признает себя нацистским, хотя мы прекрасно понимаем, что если президент Украины Владимир Зеленский, например, может быть не нацист по убеждениям, но он потакает нацистам, он закрывает глаза на нацизм. А пособничество этому страшному делу и есть уже отношение к нему непосредственное», — отметил аналитик.

Говоря о позиции украинской стороны, Гераскин указал на то, что в рамках дипломатических переговоров убедить их невозможно ни в чем.

«Наша задача — провести спецоперацию и максимально сгладить для самой же Украины углы, потому что они, к сожалению, доказывали восемь лет, что они недоговороспособны ни по одному пункту», — заключил он.