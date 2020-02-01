Посылки из Китая признали безопасными
«Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019nCoV. Исходя из предыдущего анализа нам известно, что на объектах, таких как письма и посылки, коронавирусы долго не живут», — написали представители организации в Twitter.
В ВОЗ также сообщили, что существующие вакцины не могут защитить человека от короновируса, для него нужно разработать свою.
Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, началась в Китае в конце декабря. По последним данным, ее жертвами в Китае стали 250 человек, заразились около 11 тысяч. Двух человек, подхвативших вирус, нашли в России. Граждан РФ, которые находятся в наиболее зараженных вирусом районах Китая, начали эвакуировать, в том числе на военных самолетах.
Всемирная организация здравоохранения назвала распространение инфекции чрезвычайной ситуацией международного значения.