Посылки из Китая признали безопасными

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что даже в условиях коронавируса посылки с покупками из Китая остаются безопасными. В организации заверили, что вирус не может долго задерживаться на предметах.

«Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019nCoV. Исходя из предыдущего анализа нам известно, что на объектах, таких как письма и посылки, коронавирусы долго не живут», — написали представители организации в Twitter.

В ВОЗ также сообщили, что существующие вакцины не могут защитить человека от короновируса, для него нужно разработать свою.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, началась в Китае в конце декабря. По последним данным, ее жертвами в Китае стали 250 человек, заразились около 11 тысяч. Двух человек, подхвативших вирус, нашли в России. Граждан РФ, которые находятся в наиболее зараженных вирусом районах Китая, начали эвакуировать, в том числе на военных самолетах.

Всемирная организация здравоохранения назвала распространение инфекции чрезвычайной ситуацией международного значения.