Общество 17 июня 2023, 14:33 Умер бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин скончался на 73-м году жизни Соцсети

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Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин умер в возрасте 72 лет. Печальную новость сообщил действующий глава региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.

«Это огромная, невосполнимая утрата для нашей Тамбовской земли, служению которой он посвятил всю свою жизнь», — написал он.

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Егоров подчеркнул, что экс-глава был сильным и принципиальным человек, но при этом очень душевным. С большой теплотой он всегда относился к людям.

Тамбовскую область Бетин возглавлял в непростое для региона и страны время, но под его руководством специалисты строили дороги и социальные объекты, реконструировали связи и телекоммуникаций, газифицировали села.

Бетин — уроженец Тамбова. После того, как он досрочно оставил пост губернатора по собственному желанию в 2015 году, стал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В ноябре 2016 года его освободили от занимаемой должности.

Бывший глава Тамбовской области известен своими высказывания о гомосексуальности, он считал это «извращением», нарушающим «незыблемость принципов православия». У Бетина остались жена, двое детей и трое внуков, указано в открытых источниках.