Общество 21 марта 2023, 14:05 Посвященный подвигу защитников Невского пятачка музей откроют в Ленобласти

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В Ленинградской области появится музей, который будет посвящен подвигу защитников Невского пятачка во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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По данным издания, музей появится в Невской Дубровке. В его коллекцию войдет около тысячи экспонатов. В основу экспозиции лягут события 1941–1943 годов, которые произошли на территории Невского пятачка. Согласно задумке, объект визуально будет напоминать защитное сооружение. Его композиционную ось направят на место, где разворачивались основные события в упомянутые годы.