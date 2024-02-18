Общество 18 февраля 2024, 19:51 Посвященную строевым музыкантам XIX века выставку откроют в Москве Музей-панорама Москвы покажет, как выглядели строевые музыканты начала XIX века Викимедиа

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Выставку «И трубы их медные славу поют», посвященную военной музыке и строевым музыкантам первой половины XIX столетия, откроют в музее-панораме «Бородинская битва» 19 февраля. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В экспозиции посетители увидят разнообразные инструменты начала XIX века: от сигнальных и наградных труб до флейты и валторны, которые 200 лет назад звучали в походах и на полях сражений.

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В выставочных залах также представят живописные работы и эстампы, на которых можно посмотреть на внешний облик военных музыкантов наполеоновской эпохи.

Выставку создали при участии Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, музеев и частных коллекционеров.

Дарвиновский музей в Москве покажет, как выглядели люди прошлых эпох.