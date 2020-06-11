Посвященную медикам монету выпустят в России

В 2020 году в России выпустят памятную монету номиналом 25 рублей. Ее посвятят медицинским работникам и их мужеству в период пандемии коронавируса. Эскиз монеты пока разрабатывают.

Монеты отчеканят тиражом до пяти миллионов штук. Сделают их из медно-никелевого сплава, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Месяцы ограничений из-за пандемии останутся в памяти людей надолго», — отметила зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Выпуск монеты она назвала «скромным вкладом в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников».

Ранее в Госдуме предложили поставить погибшим от коронавирусной инфекции врачам и волонтерам памятник.

Главврач Боткинской больницы Денис Гусев ранее рассказал, как медики справляются с COVID-19. Врачи поняли патологические механизмы, которые возникают в организме из-за коронавируса.

Человек с SARS-CoV-2 максимально заразен в первые дни заболевания, но подхватить инфекцию можно и спустя неделю.