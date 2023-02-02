Общество 02 февраля 2023, 04:14 Посвященную 80-летию Сталинградской битвы выставку открыли в Москве Музей Победы представил более 9 тысяч историй защитников Сталинграда РИА «Новости»

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Музей Победы в Москве собрал более девяти тысяч историй участников Сталинградской битвы и жителей столицы в рамках проекта «Лица Победы». Об этом говорится на сайте учреждения.

Благодаря проекту в единый архив занесли более 800 тысяч семейных историй. Теперь они стали общедоступными. Масштабную работу провели, чтобы увековечить память о военном поколении.

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«Неравнодушные граждане размещают фотографии и биографии своих предков: военачальников и фронтовиков Великой Отечественной, тружеников тыла, жителей оккупированных территорий», — отметили в музее.

2 февраля исполняется 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, которая привела к коренному перелому в Великой Отечественной войне.

Архив Подмосковья ранее открыл виртуальную выставку о жизни героя СССР, генерал-лейтенанта и участника перелета Москва — Северный полюс — США Александра Белякова. Здесь представлены уникальные документы и материалы о его биографии. Личный фонд героя насчитывает более 600 дел.