Посвященные медикам граффити появились в Екатеринбурге

Художники нарисовали в Екатеринбурге огромные граффити в качестве благодарности медикам, которые сейчас борются с пандемией коронавируса во многих российских городах. Рисунок появился на фасаде жилого дома напротив городской клинической больницы №40.

На рисунке изображена женщина-врач. Она выходит из «красной зоны», снимает маску и улыбается. Внизу есть надпись: «Спасибо за отвагу и труд!»

Граффити появились по инициативе сопредседателя ОНФ Свердловской области Анастасии Немец.

«Родилась идея, что нужно уделить внимание нашим медикам и поблагодарить за их отвагу, ведь в период эпидемии врачам приходится тяжелее всего. Они, можно сказать, живут на работе, борются с вирусом и спасают нам жизнь», — приводит Life слова автора проекта.

Немец отметила, что медперсонал городской больницы во время работы может видеть рисунок из окон. Она выразила надежду, что благодарность в таком виде поддержит медиков и заставит их улыбнуться.

В Международный день медицинской сестры, 12 мая, подмосковный художник нарисовал граффити и посвятил их представительницам младшего медицинского персонала, которые трудятся в Можайской центральной городской больнице.