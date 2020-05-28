Посвященные медикам граффити появились в Екатеринбурге
На рисунке изображена женщина-врач. Она выходит из «красной зоны», снимает маску и улыбается. Внизу есть надпись: «Спасибо за отвагу и труд!»
Граффити появились по инициативе сопредседателя ОНФ Свердловской области Анастасии Немец.
«Родилась идея, что нужно уделить внимание нашим медикам и поблагодарить за их отвагу, ведь в период эпидемии врачам приходится тяжелее всего. Они, можно сказать, живут на работе, борются с вирусом и спасают нам жизнь», — приводит Life слова автора проекта.
Немец отметила, что медперсонал городской больницы во время работы может видеть рисунок из окон. Она выразила надежду, что благодарность в таком виде поддержит медиков и заставит их улыбнуться.
В Международный день медицинской сестры, 12 мая, подмосковный художник нарисовал граффити и посвятил их представительницам младшего медицинского персонала, которые трудятся в Можайской центральной городской больнице.