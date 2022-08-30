Посвященное блокаде Ленинграда мобильное приложение запустили в России

Мобильное приложение «Блокада. Имена», посвященное памяти блокады Ленинграда, появилось в России. Об этом рассказал «Петербургский дневник».

Приложение даст возможность увидеть на карте современного Санкт-Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев с указанием их имен и биографических данных.

«Информация, загруженная в приложение по поводу того или иного адреса, включает в себя следующие данные: [фамилию, имя и отчество] погибшего в блокаду, годы жизни, зарегистрированный и соответствующий ему современный адрес, а также место захоронения. На сегодняшний день в базу данных уже занесено около 500 000 имен, которые мы смогли найти и взять из открытых источников», — рассказала руководитель проекта «Блокада. Имена» Анастасия Принцева.

Базу данных приложения может пополнить любой желающий, внеся в нее имена своих погибших в блокаду родственников.