Посвященная Героям СССР аллея с сиренью появилась в Иркутске

Аллея с 30 кустами сирени, посвященная Героям Советского Союза, которые родились в Иркутске, появилась в районе Жилкино, написал сайт INFOX.ru.

Отмечается, что деревянные штендеры со звездами поставили у каждого саженца. На них написаны имена уроженцев города, проявивших себя героически во времена СССР. Кроме этого, здесь организовали возложение цветов к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной. Праздничный концерт провели для местных жителей. На мероприятие пришли около 1,5 тысячи человек.