Посты об утечке данных клиентов «Билайн» появились в Telegram. Оператор назвал их вбросом

Базу данных с якобы персональной информацией клиентов «Билайна» распространили по Telegram-каналам 4 октября. В самой компании заверили, что никакой утечки не было, а появившиеся сообщения являются вбросом.

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Пресс-секретарь «Билайна» Анна Айбашева рассказала «360», что специалисты компании внимательно изучили посты в Telegram-каналах и начали разбираться в произошедшем.

«Во-первых на текущий момент мы видим, что сама база и ссылка на эту базу уже неактивна. Это явное свидетельство того, что это информационный вброс. Мы сейчас проверяем данные всех скринов, которые были отображены и сохранились в посте. Первые проверки свидетельствуют о том, что информация там не соответствует действительности», — заявила Айбашева.

Она добавила, что опубликованные скрины не сходятся с тем, как данные клиентов хранятся в информационных системах «Билайна».

«От компании „Билайн“ я могу гарантированно сказать, что все данные наших клиентов находятся под надежной защитой», — заверила пресс-секретарь.

Ранее в Telegram-каналах появилась ссылка на некую базу данных. Сообщалось, что в Сети есть возможность скачать личную информацию восьми миллионов клиентов «Билайна». В анкетах были телефоны, фамилии и адреса.