    22 апреля 2020, 11:36

    Посты контроля установят на границах Бурятии

    Анастасия Кременчугская

    Алексей Цыденов, глава республики Бурятия, поручил установить посты контроля в граничащих с другими регионами районах. Об этом сообщило RNS.

    На постах контроля сотрудники будут выявлять людей с симптомами коронавируса, а также граждан, которые получили предписание Роспотребнадзора о необходимости соблюдения карантина.

    «Специалистам предстоит вести учет въезжающих на территорию республики, уточнять цель визита и место их пребывания в регионе», — пояснил Цыденов.

    Вся информация о въезжающих будет передаваться в Роспотребнадзор.