Посты контроля установят на границах Бурятии

На постах контроля сотрудники будут выявлять людей с симптомами коронавируса, а также граждан, которые получили предписание Роспотребнадзора о необходимости соблюдения карантина.

«Специалистам предстоит вести учет въезжающих на территорию республики, уточнять цель визита и место их пребывания в регионе», — пояснил Цыденов.

Вся информация о въезжающих будет передаваться в Роспотребнадзор.