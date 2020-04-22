Посты контроля установят на границах Бурятии
Алексей Цыденов, глава республики Бурятия, поручил установить посты контроля в граничащих с другими регионами районах. Об этом сообщило RNS.
На постах контроля сотрудники будут выявлять людей с симптомами коронавируса, а также граждан, которые получили предписание Роспотребнадзора о необходимости соблюдения карантина.
«Специалистам предстоит вести учет въезжающих на территорию республики, уточнять цель визита и место их пребывания в регионе», — пояснил Цыденов.
Вся информация о въезжающих будет передаваться в Роспотребнадзор.