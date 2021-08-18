Познер рассказал о необъяснимом поступке Горбачева

Экс-президент СССР Михаил Горбачев не настоял на подписании нового Союзного договора. Телеведущий Владимир Познер назвал такой поступок необъяснимым.

Журналист напомнил, что Горбачев был инициатором подписания нового Союзного договора, так как хотел сохранить СССР. По словам Познера, отъезд перед принятием документа стал труднообъяснимой ошибкой. Он подчеркнул, что Горбачев не мог не знать о планах сорвать подписание, которые готовил Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).

«И именно из-за ГКЧП договор, собственно, и не был подписан, новый Союзный договор не состоялся. Так что это для меня поступок со стороны Горбачева необъяснимый», — сказал Познер в интервью kp.ru.

Он добавил, что самопровозглашенный орган никто не поддерживал. В итоге путч провалился. Журналист подчеркнул, что в основном все события разворачивались в Москве, а остальная часть страны оставалась пассивной.

«В Москве безусловное большинство было именно сторонниками тех изменений, того нового, что привнесла перестройка. В этом у меня нет никаких сомнений», — заявил Познер.

По его словам, именно поэтому у ГКЧП не получилось выиграть.