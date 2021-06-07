Поступившая с Украины вода вызвала опасения в Крыму

Поступающая в Северо-Крымский канал вода из Днепра может быть загрязнена, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. По его словам, происходящее вызывает опасения.

Он напомнил, что в 2014 году на полуострове была серьезная угроза химического заражения воды в Северо-Крымском канале и Симферопольском водохранилище, сообщил ТАСС.

«И были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Козенко, разрушение дамбы в Херсонской области является «показательным для всей инфраструктуры Украины».

Ранее о повышении концентрации радионуклидов в воде Северо-Крымского канала заявляли ученые севастопольского Института биологии южных морей (ИнБЮМ) РАН.

О разрушении дамбы и поступлении воды в Северо-Крымский канал накануне сообщили украинские СМИ. Временное заградительное сооружение было построено в 2014 году, в 2015 году его должны были переделать, но этого не произошло.