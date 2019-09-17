Построивший «золотую» школу екатеринбургский бизнесмен создаст «золотой» офис

Бизнесмен отремонтировал школу в Екатеринбурге и превратил ее во дворец Подробнее

Новый офис намерены сдать уже в декабре текущего года. Помещение позволит вместить в себя три тысячи сотрудников. Предполагается, что интерьер офиса будет выполнен в том же стиле, что и школа: вычурные позолоченные узоры и мрамор.

Сегодня в компании «Сима-ленд», которая принадлежит бизнесмену, трудоустроены более 10 тысяч человек. Предполагается, что их количество к 2020 году увеличится до 17 тысяч. Сам Андрей Симановский отказался раскрывать подробности дальнейшего расширения.