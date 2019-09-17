Построивший «золотую» школу екатеринбургский бизнесмен создаст «золотой» офис
Екатеринбургский бизнесмен Андрей Симановский стал известным после ремонта школы №106, где положили мраморный пол и сделали позолоченные стены. Теперь миллионер решил построить «золотой» офис, площадь которого составит 15 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
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Новый офис намерены сдать уже в декабре текущего года. Помещение позволит вместить в себя три тысячи сотрудников. Предполагается, что интерьер офиса будет выполнен в том же стиле, что и школа: вычурные позолоченные узоры и мрамор.
Сегодня в компании «Сима-ленд», которая принадлежит бизнесмену, трудоустроены более 10 тысяч человек. Предполагается, что их количество к 2020 году увеличится до 17 тысяч. Сам Андрей Симановский отказался раскрывать подробности дальнейшего расширения.