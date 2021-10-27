Построить жилые кварталы для мигрантов предложили в России

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, бывший замдиректора ФМС Вячеслав Поставнин в разговоре с «Газетой.ru» заявил, что в России нужно построить отдельные кварталы для мигрантов.

«Эта логистика изначально не была продумана и мы получили тот негатив от россиян, который был ожидаем. С ними никто не работает никак. Нельзя допускать концентраций приезжих в одном месте. Нужно строить отдельные общежития, районы с инфраструктурой и организовать транспорт до места работы и метро», — заявил Поставнин.

Кроме того, он предложил создать специальные подразделения полиции для контроля порядка среди приезжих и разъяснения законов и норм поведения.