Общество 26 мая 2023, 05:53 «Построили целый район». Немецкий активист заявил о возвращении жизни в Мариуполь Немецкий активист Чапке: в Мариуполь возвращается жизнь, город активно восстанавливается РИА «Новости»

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Жизнь возвращается в Мариуполь, город активно восстанавливается после боевых действий. Об этом заявил председатель «Прусского общества Берлин-Бранденбург» Фолькер Чапке в разговоре с «Известиями».

«Что меня больше всего впечатлило, так это то, как люди относятся ко всему. Что люди возвращаются, и что там уже построили целый новый район за четыре месяца», — поделился впечатлениями Чапке.

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Во время посещения города активист смог пообщаться с людьми разных профессий. Он видел разрушенные жилые дома, а теперь для жителей города возводят новые жилые комплексы, рядом с которыми высаживают цветы.

Председатель «Прусского общества Берлин-Бранденбург» пожелал России и Мариуполю благословения и процветания.

Специалисты Фонда капитального ремонта Подмосковья буквально из пепла возрождают разрушенные дома в микрорайоне Восточный в Мариуполе. В квартирах отсутствовали стены, были выбиты стекла. Казалось, что восстановить здания нельзя, но российские строители доказывают обратное. Ежедневно они делают все возможное, чтобы люди смогли вернуться в дома.