Общество 31 марта 2023, 14:17 Построенную в Тюменской области баржу нового поколения спустят на воду в мае

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В Тюменской области построили баржу нового поколения, ее спуск на воду планируют осуществить в мае. Об этом сообщило ОТР.

Баржу построили в Подольске в рамках программы по импортозамещению. Судно будет использоваться в морских перевозках.

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«У нас готово 68 единиц несамоходного флота и порядка 35 единиц самоходного флота. Будем вскрывать лёд, ломать акваторию», — рассказал заместитель главного строителя Олег Архипов.

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