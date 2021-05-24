Пострадавшую при стрельбе в казанской школе девочку выписали из больницы

В Казани выписали еще одного раненного во время стрельбы в гимназии №175 ребенка. Девочка чувствует себя нормально. В больнице остаются 12 пострадавших. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава Татарстана.

«В стационаре ДРКБ остаются 12 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Девочка 2008 года рождения выписана домой в удовлетворительном состоянии», — приводит агентство слова собеседника.

В Казани 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу, в которой учился несколько лет назад, с ружьем и открыл огонь по людям. За восемь минут он выстрелил не менее 17 раз. Во время нападения погибли семеро детей и двое взрослых. 23 человека получили ранения. Особо тяжелых перевезли на лечение в Москву. СК завел дело о массовом убийстве. Галявиева отправили в СИЗО на два месяца. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского в столице.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко на прошлой неделе рассказал, что два раненных в гимназии № 175 ребенка по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.