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    24 мая 2021, 10:07

    Пострадавшую при стрельбе в казанской школе девочку выписали из больницы

    Андрей Иванов

    В Казани выписали еще одного раненного во время стрельбы в гимназии №175 ребенка. Девочка чувствует себя нормально. В больнице остаются 12 пострадавших. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава Татарстана.

    Пострадавшую при стрельбе в казанской школе девочку выписали из больницы

    «В стационаре ДРКБ остаются 12 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Девочка 2008 года рождения выписана домой в удовлетворительном состоянии», — приводит агентство слова собеседника.

    В Казани 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу, в которой учился несколько лет назад, с ружьем и открыл огонь по людям. За восемь минут он выстрелил не менее 17 раз. Во время нападения погибли семеро детей и двое взрослых. 23 человека получили ранения. Особо тяжелых перевезли на лечение в Москву. СК завел дело о массовом убийстве. Галявиева отправили в СИЗО на два месяца. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского в столице.

    Глава Минздрава России Михаил Мурашко на прошлой неделе рассказал, что два раненных в гимназии № 175 ребенка по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.