04 января 2024, 09:53
Пострадавшую при обстреле Белгорода девочку отправили на лечение в Москву
Гладков: тяжело раненную в Белгороде девочку отправили на лечение в Москву
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале рассказал о состоянии пострадавших при обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Самого маленького пациента — девочку, получившую серьезное ранение, — отправили на лечение в Москву.
«Московские врачи помогут ей справиться с очень тяжелой ситуацией и окажут помощь, которая необходима», — написал глава региона.
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В областных и столичных лечебных учреждениях находятся 66 человек. Двух пациентов перевели из реанимации в общие палаты. Все пострадавшие обеспечены лекарственными препаратами, подытожил Гладков.
ВСУ 30 декабря нанесли массированный ракетный удар по центру Белгорода. В результате атаки погибли более 20 человек, ранения получили более 100.
В ООН осудили удар ВСУ, при котором погибли мирные жители. Организация призвала к деэскалации конфликта. После украинской атаки на российский город ВС России усилили интенсивность ударов по военной инфраструктуре Украины.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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