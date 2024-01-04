Общество 04 января 2024, 09:53 Пострадавшую при обстреле Белгорода девочку отправили на лечение в Москву Гладков: тяжело раненную в Белгороде девочку отправили на лечение в Москву РИА «Новости»

Читать 360tv в

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале рассказал о состоянии пострадавших при обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Самого маленького пациента — девочку, получившую серьезное ранение, — отправили на лечение в Москву.

«Московские врачи помогут ей справиться с очень тяжелой ситуацией и окажут помощь, которая необходима», — написал глава региона.

Реклама

В областных и столичных лечебных учреждениях находятся 66 человек. Двух пациентов перевели из реанимации в общие палаты. Все пострадавшие обеспечены лекарственными препаратами, подытожил Гладков.

ВСУ 30 декабря нанесли массированный ракетный удар по центру Белгорода. В результате атаки погибли более 20 человек, ранения получили более 100.

В ООН осудили удар ВСУ, при котором погибли мирные жители. Организация призвала к деэскалации конфликта. После украинской атаки на российский город ВС России усилили интенсивность ударов по военной инфраструктуре Украины.